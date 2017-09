Mayorista y pelos: la receta de Pico para "bancar" la convivencia con Pampita

"Toda mi carrera le tuve pánico a las sábanas de los hoteles porque no sabía quién había dormido la noche anterior. Y tenía el toc de envolver las almohadas con toallas. Eso lo dejé

"Toda mi carrera le tuve pánico a las sábanas de los hoteles porque no sabía quién había dormido la noche anterior. Y tenía el toc de envolver las almohadas con toallas. Eso lo dejé ", contó sin vueltas Pico y luego explicó que ese hábito lo comenzó en un viaje a India en el año 2005.

En relación a esto, el tandilense aclaró que su mujer es muy ordenada y que él, acostumbrado a vivir solo, siempre dejaba la toalla tirada en el piso del baño luego de bañarse: "Me comí tres cagadas a pedos de Caro por eso y por tapar el lavamanos después de afeitarme. Típica de hombre solo. Iba Caro a maquillarse y no drenaba el agua".

"Al principio me hacía el boludo, pero son reglas de convivencia básicas que no respetaba", dijo sincero en diálogo con Clarín.