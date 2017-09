Moria Casán dejó al borde del llanto a Flor Vigna

"Quiero que entiendan. Tienen que sacarse todos los bloqueos que tengan en cuanto a que una cosa es hacerlo y otra parecerlo. Hay mucho tabú en vos, querido Casanova. Cuando tengas que mover la cadera, movela. Mové la cintura, sé independiente a la opinión ajena, no trates de ser alto si sos bajo, cree en vos porque sos un fenómeno, tenés un éxito que muchos querrían tener, y acá es explotar y expandir", comenzó diciendo la jurado.

"No importa qué piense la gente de cualquier cosa, de tu novia, de vos, de una cosa u otra. Entonces hay que salir del clóset de todo, del prejuicio interno, no del clóset de ’soy’ o ’no soy’. Del prejuicio interno que uno mismo tiene. Hay que ser siempre uno y pasarla bien, esto es para disfrutar. Y ningunos de los dos me brindó disfrute", agregó, tajante.