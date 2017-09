Nicole está recaliente y ahora dice que "no" sale con Facundo Moyano

Cuando parecía que finalmente Facundo Moyano y Nicole Neumann estaban a punto de blanquear el romance, los rumores de que el diputado está "jugando a dos puntas" rompieron la relación. La modelo española Celia Fuentes, con quien el hijo de Hugo Moyano habría vivido un affaire mientras estaba junto a Eva Bargiela, rompió el silencio y le armó un problema.



"Me escribió en mayo o junio para verle, pero no fui. La última noticia que tengo de él es que me ha escrito y que quiere verme. Me mandó un audio, y nada, ahora lo he bloqueado porque yo tengo novio, no quiero saber nada de esta historia. Y me parece que se ha portado muy mal con las mujeres, la verdad que me da pena", le dijo la española al sitio Primicias Ya.

Consultada por el costado “Don Juan” del diputado por el Frente Renovador, Nicole Neumann dejó entrever que la relación habría terminado. Al ser indagada por cómo está su romance con Moyano por un cronista de Intrusos, respondió: “Nada… lo mismo que dije siempre. No existe una relación con Facundo”. Algunos aseguran que la rubia estaría furiosa por los rumores y por la filtración de imágenes en el ascensor.

Frente a los dichos de la modelo española, Nicole fue cauta y sin querer meterse en más escándalos disparó: “Bueno, está bien. Yo puedo hablar de lo que hago yo, no de lo que hacen otras personas. Con esto no hago nada ¿qué voy a hacer? Yo hago las cosas con mi vida, no con la de los otros”, explicó la ex de Poroto y se negó a responder si la había defraudado Moyano.

Contrario a los dichos de Nicole, y lejos de admitir este nuevo escándalo, Facundo se animó a hablar con la prensa y blanqueó, por primera vez, la existencia de una relación con Nicole. "Con ella me manejo como me manejaría con cualquier persona que conozco” y sostuvo que con Neumann hace planes para salir "como hace cualquier persona que está soltera”.

