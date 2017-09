Pampita habló de los celos de Pico después de las fotos y redobló la apuesta

"Hacía mucho que no hacía fotos sensuales. Añares. Me divertí bastante y me lo tomé con humor. Hay mucha confianza, estamos trabajando hace mucho tiempo, ensayamos, hicimos la película. Me hice muy amiga de Juan Sorini. Es una bomba. Creo que todas las mujeres se van a ir enamoradas del cine", especuló Pampita.

"Tengo sueños de todo tipo y mi imaginación es ilimitada. Deseo cosas locas todo el tiempo. Hace unos años no me imaginaba que iba a estar haciendo una película así. Nunca me ha tocado vivir algo prohibido. La película tiene que ver con el deseo, cuando te supera y no vivís algo racional. No lo viví pero lo puedo entender. Uno no puede decir esto no me va a pasar, pero gracias a Dios siempre viví desde un lugar más tranquilo y pudo disfrutarlo", cerró la modelo y ahora también actriz.