Pampita lloró a cinco años de la muerte de su hija

Hoy se cumplen 5 años. Cuál es el tema que cantó Laura Esquivel y conmovió a la modelo y jurado del Bailando.

Los últimos días fueron muy movilizantes para Carolina "Pampita" Ardohain ya que se cumplen cinco años de la muerte de su hija Blanca . Ayer en Showmatch, Laura Esquivel interpretó la canción My heart will go on y Pampita no pudo contener el llanto.