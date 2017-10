-¿Sos consciente de la curiosidad que le genera a muchos ir a verte al cine con el tema que plantea la película?





-No los voy a defraudar. Di todo lo que se podía dar. Estoy enamorada y feliz de hacer a Ofelia, este personaje tan fogoso.





- En la película, el deseo femenino es el eje central, ¿cómo es tu relación con el deseo?





-Siempre me sentí libre de hacer lo que quería con mi cuerpo y con mis decisiones. Nunca me sentí prisionera de algún mandato social o familiar y en eso sí me puedo parecer a mi personaje. Pero nunca estuve en algo prohibido como ella. Sí puedo entender su deseo. Ella va por lo que quiere, pero a la vez se contiene mucho, se tiene miedo y por eso se aleja.Trata de buscar otra vida pero cuando encuentra a alguien con la misma esencia, el destino está echado. ir contra eso es imposible.

Pampita se anima a hablar de su deseo sexual





-Estás acostumbrada a mostrar tu cuerpo en fotos pero verte en la pantalla del cine no es lo mismo. ¿Te dio algún pudor? ¿Pensaste que alguna vez lo podrán ver tus hijos?





-Creo que los chicos van a estar muy orgullosos de mi trabajo. Mis hijos saben que sus padres son artistas y desde que nacieron están en sets de filmación, se criaron así. Cuando lleguen a ciertas edades verán los trabajos de su padre y su madre, todo a su debida edad, y no van a tener prejuicio con eso. Si yo quería ser actriz no tenía que tener prejuicios y menos al encarar este personaje. No podía ir a medias. Me lo tomé con mucha responsabilidad.





-¿Entonces ya te sentís encaminada como actriz?





-No sé. Nunca me imaginé que a esta altura de mi vida iba a actuar en mi primera película. Pero no sé qué va a venir en el futuro. Me encanta hacer cosas distintas, voy cambiando y me van cambiando las metas y los sueños todo el tiempo. Vienen cosas nuevas y lo que no se dio, chau, reciclamos y a otra cosa.





-¿Cómo fue la experiencia de filmar una historia donde la sexualidad es el tema central?





-Tuvimos la suerte de ensayar un montón y en el rodaje estaba todo muy definido. Erika, la autora, también estuvo en la construcción del guión y eso ayudó mucho a comprender los personajes. Yo estaba buscando actuar, había hecho talleres de teatro, y cuando me llegó este guión no pude parar de leerlo. Me fascinó que la mujer fuera la protagonista, que se hablara sin tapujos de sexo. Y enseguida dije: ’quiero audicionar, no me importa para cuál de las dos hermanas’. De hecho, empecé a ensayar Lucía, el otro personaje (que finalmente interpreta Mónica Antonópulos) y pensaba ¿quién será la osada que haga Ofelia? Hasta que Erika y Diego, el director, me propusieron que fuera yo. Y lo decidí, estaba re enamorada del proyecto, no había vuelta atrás. Si voy a hacer esto, que sea con todo. Ella es un personaje que siente mucho y era necesario que se note lo que le pasa con sus momentos sexuales, cuando está contenida y cuando explota, animal, salvaje. Nunca tuve prejuicio con cómo iba a ser hecho. Confié en el director y todo el equipo.





-En la película todo es muy sugerente, ¿hubo algún acuerdo para no aparecer desnuda?





-No me lo pidieron. Diego no quería exponernos a las mujeres. Eso es lo diferente, a los hombres sí se los muestra más como objetos sexuales, lo otro está más visto. La película reivindica el deseo femenino.





Pampita no tiene problemas en comerse un plato de fideos con salsa mientras conversa, enfundada en un vestido blanco inmaculado. Con la sonrisa intacta, sortea cualquier posibilidad de salpicarse, con la misma elegancia que elude los nombres propios para hablar de su vida personal.





-¿Te sentís muy expuesta? ¿Cómo manejás una vida privada que se volvió pública?





-Cuanto más se acrecienta el cariño de la gente, mas quieren saber de tus cosas personales, va de la mano, no reniego nunca de eso porque es producto del afecto. En su medida justa no me siento invadida ni molesta. Hay episodios puntuales en cosas especiales que son la excepción, pero en el día a día está en uno cómo te lo tomás. Si yo lo vivo bien, mis hijos también. Ellos, si ven un fotógrafo, jamás se espantan. Al contrario, sonríen.





-¿Te sentís una figura querida?





- Sí. Yo acepto las reglas del juego porque todo se puede si es con respeto. Yo soy de mostrar bastante. Soy de compartir fotos de esos momentos en que disfruto: con mis hijos, con mi novio (Juan "Pico" Mónaco).





- Pero el tema es cuando hay cuestiones que no son tan lindas.





- Cuando atravesás cosas feas es inevitable que también todos lo vean. Pero eso es parte del ser humano, no reniego de ser humana, de haber sufrido en algunos momentos, como todos. De chica lo sufría más, después me fui acostumbrando y hoy no engancho con eso casi nada.



-¿Las experiencias dolorosas te hicieron más fuerte?





-No me siento más fuerte que otros. A todos les pasan cosas. Soy igual de fuerte e igual de frágil también. Me rompo en mil pedazos igual que cualquiera y sigo para adelante. No me siento especial, ni tan poderosa ni tan superada.





-¿Cuál es tu sostén para los momentos más difíciles?





- Mis afectos y la fe. Me la inculcaron de chica y yo también se lo inculco a mis hijos. Creer en algo te da tranquilidad, protección, ilusión. Siempre me agarré de eso. A la gente le cuesta un poco contar sobre sus herramientas espirituales, pero a mí me encanta. Me ha servido y ha sido un sostén y lo recomiendo. Hay que ser valiente y acercarse a Dios.