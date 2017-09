Se pelean por El Polaco: las fotos hot de Silenzi que enfurecieron a Silvina Luna

En el Bailando por un Sueño no sólo se complican los ritmos: el clima está cada vez está más tenso. Ayer Tyago Griffo y Barby Silenzi se prepararon mucho para bailar bien el Chachachá Pop, pero antes de mostrar sus pasos se cruzó duramente con Silvina Luna.

La novia de El Polaco acusó a Silenzi de haber enviado al cantante de cumbia fotos subidas de tono , pero la protagonista de las imágenes hot lo negó.

"Barby, sos muy caradura, y si vos le mandás fotos en pelotas a una persona que está en pareja, me parece que eso no se hace y eso es provocar", dijo Luna muy enojada. La ex de Francisco Delgado desafió a la pareja que muestre las fotos para demostrar sus dichos.

Hace tiempo que entre Silvina y Barby hay una guerra por disputarse el amor del cantante. Hasta el momento no habían tenido un cruce tan fuerte. Esta batalla comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó a la partenair de Tyago Griffo si ella pensaba que Silvina era insegura y ella respondió afirmativamente. Pero pese a la insistencia por parte de Barby para que El Polaco muestre su celular, el cumbiero se lavó las manos asegurando que es un caballero y que no quería mostrar esas cosas.

Lo cierto es que la bailarina se mantuvo en su postura. Negó haber mandado imágenes durante este año y recordó que fue víctima de un hacker. Hace dos meses se filtraron imágenes de alto contenido sexual y varios famosos recibieron en su celular fotos en las que Barby posa con poca ropa. Mirá las imágenes en la Fotogalería.









