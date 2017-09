Terrible caída de Agustín de Márama en el Cha Cha Pop con Flor Vigna

Un tropezón fue caída. La coreo del Cha Cha Pop de Agustín Casanova y Flor Vigna tuvo un final inesperado. La pareja recorrió la pista al ritmo de This is what you came for, de Rihanna y Calvin Harris, y sobre el cierre de la performance, el líder de Márama dio un paso en falso y terminó en el piso.



El incidente empañó una jugada propuesta y así se los hizo saber el jurado.

"¿Faltó ensayo? No se vieron fluidos. La caída también arruinó todo", resumió De Brito (voto secreto).

"Me gustó la coreografía, sentí algo muy fuerte cuando bailaban. Me provocaron algo y eso vale mucho más que las desprolijidades que hubo. Prefiero eso a la frialdad", sorprendió Pampita (10).

"Sentí exactamente lo contrario que Carolina, absolutamente desangelados. No me hicieron show", subrayó Moria (5).

"Un disgusto, un artista internacional no puede estar rodando en la pista. Hagamos de cuenta que no vinieron", sentenció Polino (0).





