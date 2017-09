Wagner confesó que violó a Micaela pero que la mató otro cuando él se "drogaba"

En tanto, el tercero en declarar fue el hijastro de Wagner, Gabriel Otero (21), quien también negó haber participado en el hecho y relató que esa madrugada estuvo en su casa durmiendo y que cuando se levantó vio llegar a su padrastro “embarrado”.

"Todavía no superé el hecho, no caí, hay muchas cosas que no entiendo ni comprendo, y por eso estoy en tratamiento", remarcó Lescano, quien aseguró que "como madre” no entiende esa violencia contra Micaela.