Carrió, sobre la aparición de un cuerpo en el río Chubut: "Estoy consternada"

La primera candidata a diputada en la Capital por Vamos Juntos, Elisa Carrió, se declaró esta noche "consternada" por la aparición de un cuerpo en el río Chubut, "sea o no" de Santiago Maldonado, y aclaró que "no" se arrepiente de haber especulado con la posibilidad de que el artesano pudiera estar en Chile.













"Estoy consternada, cualquiera haya sido la persona, puede ser Santiago u otra persona, estoy consternada... Es un ser humano que está en ese río helado", sostuvo Carrió.

















"Yo esperaba que Santiago estuviera con vida en Chile. Hubiera sido una alegría, y si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad, y esta verdad no involucra sólo al Estado. Esto es algo mucho más gordo, y el que sabe es un ex jefe de Seguridad: (Sergio) Berni", indicó enigmática.













También dijo a Todo Noticias que ahora "estamos más cerca de poder obtener algún tipo de verdad, y las víctimas hablan. Lo único que quiero es que haya un gran grupo interdiscplinario, una auditoría exterior con todos los recursos para saber la verdad".













Pero advirtió: "Pido por favor que no intervenga el decano de peritos de la Corte (que actuó en el caso Nisman), porque tiene muchísimos problemas y tienen altísimas sospechas de corrupción en todos los casos".

















En cuanto a la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió fuertemente a Gendarmería desde la desaparición misma del joven, admitió que "a veces comete torpezas", pero aclaró que "no son de mala fe".













"Patricia es así, yo la conozco mucho, es una trabajadora desde las 6 hasta las 3 de la mañana. A veces comete torpezas, pero no son de mala fe. Es un suboificial prusiano", comparó.













Asimismo, cuestionó la presencia del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el lugar del hallazgo, debido a que "si los que están ahí son de Prefectura, que son parte de las Fuerzas de Seguridad que comanda Bullrich, por qué tirarle a Avruj el caso".

















En otro orden, aclaró que "los mapuches no tienen nada que ver" con la desaparición de Maldonado, aunque no descartó que "haya grupos que están detrás de los hermanos indígenas", y agregó: "De un lado y otro de la Cordillera".













"Creo que como sociedad, lo primero que tenemos que ratificar es votar por una Argentina no violenta, de verdad, de justicia", dijo, y afirmó que "a (Jorge Julio) López, el Estado no lo buscó nunca. En este caso está buscando (a Maldonado) con todos los medios".













En cuanto a la aparición del cuerpo a metros del presunto lugar de desaparición, Carrió se preguntó "si es posible que un cuerpo vaya río arriba, me resulta imposible".













Dijo, por otra parte, que "no descarto" un posible suicidio de Maldonado, aunque no incursionó al respecto.













También pidió "que se castigue con todo" a los responsables, "y si el juez (Guido Otranto) actuó mal, irá a juicio político".