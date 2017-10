Cautela y hermetismo en el Gobierno tras el hallazgo del cuerpo en Esquel

Sorpresa, cautela y mucho hermetismo. En ese orden reaccionó hoy el Gobierno cuando supo de la aparición de un cuerpo sobre el río Chubut y hasta ahora nadie en la Casa Rosada se arriesga a hacer conjetura alguna sobre la identidad de la persona fallecida.



El presidente Mauricio Macri fue informado por la ministra Patricia Bullrich y por el ministro de Justicia Germán Garavano sobre el rastrillaje encargado por el juez Gustavo Lleral y la aparición de un cuerpo. Pero no hubo detalle alguno de quién se trataría ese cuerpo. Así, el jefe de Estado decidió enviar a Esquel a un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia y de Seguridad.







Finalmente se decidió que vaya el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj quien se trasladó con uno de los peritos designados por la familia de Maldonado y Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Al parecer, el Gobierno le ofreció a la familia de Santiago Maldonado viajar a Esquel pero se negaron a aceptar esto y, en cambio, decidieron enviar en representación a los peritos Carlos Somigliana y Luis Bossio. Estos forman parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.



"Estamos siguiendo las novedades con atención", explicó a Infobae uno de los pocos funcionarios de jerarquía que a última hora de la tarde seguía en su despacho de la Casa Rosada. "No podemos aventurar nada. Sería irresponsable hablar ahora sin conocer de quién se trata el cuerpo", añadió otro funcionario.



Si bien desde el mediodía circularon versiones que indicaban que la ministra Patricia Bullrich había viajado de urgencia a Esquel, lo cierto es que, hasta ahora, fue Avruj el único funcionario gubernamental que encabezó la delegación.





La reacción de la oposición





La mayoría de los dirigentes optaron por la cautela, salvo unos pocos que escribieron mensajes breves en las redes sociales.





La candidata a senadora Margarita Stolbizer (1 País) afirmó que sentía una "enorme preocupación" por la aparición del cuerpo, durante una entrevista por A24.





"Tenemos que tener un extremo cuidado, porque no solamente hay una persona desaparecida, sino que también hay una familia detrás y un Estado con sus responsabilidades", señaló la diputada nacional. Y agregó: "Debemos ser absolutamente cautos sobre un caso tan lamentable que, en realidad, debió habernos unido a todos los argentinos".





En tanto, la diputada nacional Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur) tuiteó poco después de que se conoció la noticia de la aparición del cuerpo y contó que está en contacto con los agrupaciones de derechos humanos chubutenses.





"Estuvimos hablando con organismos de Esquel. Hay que esperar para tener mayor información sobre el cuerpo hallado en Chubut, no hay señal en la zona", escribió en su cuenta de la red social.





La falta de comunicación en los alrededores del Pu Lof de la comunidad mapuche en Cushamen -donde fue hallado el cuerpo ayer al mediodía- por la escasa señal que hay en la zona alimentó la incertidumbre.





Por eso, la dirigencia evitó elaborar conclusiones antes de tiempo.





Néstor Pitrola, ex diputado nacional y actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, se mostró cauteloso hasta que hubiera mayor información.





"No adelanto ninguna conclusión sobre el hallazgo de un cadáver en el río. Me pongo en el lugar de la familia de SM. La piel de gallina", escribió en Twitter.





Asimismo, el candidato a legislador porteño Gabriel Solano (FIT) también abrió interrogantes en las redes sociales por la efectividad de los rastrillajes previos que no dieron con el cuerpo anteriormente. "Sea o no de Santiago Maldonado, queda por explicar cómo el cuerpo encontrado en el río Chubut no fue visto en los dos rastrillajes realzados", escribió en su cuenta de Twitter.



fuente:http://www.diarioveloz.com/notas/177927-cautela-y-hermetismo-el-gobierno-el-hallazgo-del-cuerpo-esquel

