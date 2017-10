Certificación de Origen Jujuy para las artesanías

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el Instituto de Calidad de Jujuy rubricaron un Convenio Marco para establecer un sistema de asistencia mutua y cooperación, y una primer Acta Acuerdo de Trabajo para promover y coordinar acciones que favorezcan y fortalezcan la comercialización de artesanías jujeñas con un único Certificado de Origen Jujuy.

La firma del documento estuvo a cargo del ministro de Cultura y Turismo, Carlos Oehler, y el presidente del Instituto de la Calidad de la Provincia de Jujuy, Carlos Arturo Zenarruza, en el marco de la Ley 5.122 de Preservación, Promoción y Desarrollo de Artesanías Jujeñas, y la Ley 5.223 de Identificación Origen Jujuy.

“Este convenio tiene que ver con la consolidación de la política pública que se desarrolla desde el ministerio sobre el fortalecimiento de la artesanía jujeña, y en este proceso el Instituto de la Calidad de Jujuy juega un rol importante”, indicó el ministro Oehler.

Sostuvo además, que luego de reuniones con artesanos realizadas en Tilcara a través de la Unidad de Gestión de la Quebrada de Humahuaca, “donde se presentó el trabajo realizado por el Instituto, particularmente con las tejedoras de Susques y las olleras de Casira, con resultados altamente positivos, consideramos que están dadas las condiciones para trasladar esa experiencia a otros artesanos de Jujuy”.

Por su parte, Carlos Zenarruza destacó la importancia del acuerdo de trabajo sobre las artesanías, y señaló que “teniendo en cuenta la proliferación de productos industrializados en otra parte, se buscará trabajar, justamente, en diferenciar y revalorizar el trabajo artesanal jujeño, que es muy personal y distintivo”.

“El artesano es alguien muy especial, hace un trabajo individual, de calidad, de detalle, no realizado ni en serie ni en máquinas y se busca que mantenga su impronta, su calidad, cualidades que le permitirán decir que esto es “Hecho en Jujuy”, que alguien que no conoce pueda diferenciarlo de otros productos, reconocer que es artesanal y jujeño, mientras que el artesano sabrá que su trabajo llevará implícito un plus, un sello de origen y de identidad”, concluyó.