El video por el que denunciaron por acoso a Ari Paluch

Ari Paluch enfrenta varias denuncias por acoso. En las últimas horas, tres mujeres contaron sus historias y acusaron directamente al conductor. Una de ellas, Ariana Charrúa, fue la que rompió el silencio. Ella es microfonista de A24 y dijo que él le tocó la cola.

"Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, para continuar con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch, me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable", relató la denunciante en la carta que presentó ante las autoridades de América.

