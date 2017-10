Escándalo: Kevin Spacey salió del closet en medios de las denuncias por acoso

"Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que pudo haber sido hace más de 30 años. Pero si me comporté en ese entonces como él menciona, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pudo ser un completo e inapropiado comportamiento de borracho.

"Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que pudo haber sido hace más de 30 años. Pero si me comporté en ese entonces como él menciona, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pudo ser un completo e inapropiado comportamiento de borracho. Lamento los sentimientos que el describe habiendo llevado esto todos estos años", reconoció de inmediato.