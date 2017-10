Los microorganismos hallados en el cuerpo de Santiago Maldonado revelarán cómo y cuándo murió

La firma del acta de la necropsia (ninguna de las partes se llevó una copia, para evitar filtraciones) es una formalidad. Allí se explica qué es lo que se hizo el viernes, y el detalle del método técnico del procedimiento: cómo llegó el cuerpo, en qué condiciones, cuánto pesa, mide, y todas las prácticas que se fueron realizando. Pero no están en ese documento ni la data ni la causa de muerte.

Infobae consultó a más de cinco fuentes que participaron de la autopsia. La mayoría coincide en que para asegurar que Santiago murió en el río Chubut hacen falta estos estudios . Algunas consideraron que hay pocas chances de que Maldonado haya muerto en otro lado. Una adelantó que "no consta que hubiera sido arrastrado" hacia el agua. Eso tendría que ver con que no se hallaron signos de defensa en las manos y las uña s de Maldonado. Tampoco se encontraron golpes en sus nudillos, que podrían indicar una posible pelea con un gendarme. Un sector de la querella aseguró que "todavía no descartamos que alguien haya llevado a Santiago hasta allí".