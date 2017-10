Martín Bossi casi a las piñas con el Pollo Sobrero y en televisión

El ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefé, "Podemos Hablar" , logró juntar, una vez más, los invitados menos pensado en una misma mesa.



Eso sucedió el último sábado, cuando logró tener junto a él compartiendo un buen momento y cenando a: Flavia Palmiero, Martín Bossi, Rubén Pollo Sobrero, Gisela Bernal, Felipe Solá y Franco Masini. Cada uno contó sus experiencias personales en las preguntas iniciales, para romper el hielo entre las evidentes diferencias entre todos.



Pero la pelea menos pensada se dio entre Martín Bossi y el dirigente ferroviario "Pollo" Sobrero.



El representante de los trabajadores en el sector ferroviario aprovechó el momento donde el conductor los invitaba a sentarse en la mesa, para recriminar al humorista de ser el amor imposible de su hija, Micaela.



"Me amenazó detrás de cámara. ¡Mirá que cuento lo que me dijiste detrás de cámara!. ¡Me apretó! Me viene a apretar a mí, mirá que soy de Lomas yo", gritaba en la mesa Bossi, señalando a Sobrero, mientras el dirigente gremial sonreía y explicaba a la mesa el motivo de su "apriete" al actor detrás de cámara.



"Mi hija no me acompaña a ningún canal, hoy me preguntó por el programa y le conte que iba a estar Bossi, y me dijo que quería venir. Se gastó todo su sueldo en ir a verte, a Mar del Plata, cómo no te voy a querer cagar a trompadas. Por lo menos, después que la conozcas, tenés que invitarla a ver tu espectáculo", sostenía Sobrero, riéndose. Acto seguido, Andy propuso que su hija, Micaela, ingresará al estudio y aclarar las cosas.