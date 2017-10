Milagro Sala : "Parece un mal sueño del que no puedo despertar"

"Parece un mal sueño del que no puedo despertar" . Con esa metáfora, la de una pesadilla, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, rompió el silencio hoy a través de una carta que escribió desde el penal de Alto Comedero, al que fue trasladada esta mañana otra vez, luego de que la Justicia le revocara la prisión domiciliaria .

​"Compañeros: una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos , que injusto que es que en Jujuy no exista la Justicia verdadera ni la democracia", dice la carta que difundió la organización social que comanda.

"Parece un mal sueño del que no puedo despertar" , sostuvo en torno a su regreso al penal de Alto Comedero por orden del juez penal Pablo Pullen Llermanos, quien la investiga en las causas por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas.

"Les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino. ​Milagro Sala, presa política, Jujuy" , firmó su carta. ​

"Me asusta tanto, no por mí. Fui parte de una generación que resultó arrasada, por eso cuando veo cosas como las que pasaron hoy, cuando una mujer que estaba cumpliendo una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su casa fue prácticamente secuestrada, fue prácticamente arrastrada y llevada en un auto sin patente... No quiero más autos sin patentes en mi país llevándose gente, por favor, por favor se los pido a todos", expresó.