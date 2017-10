More Rial cumplió 11 meses con su novio

More Rial cumplió 11 meses de noviazgo con el novio, Martín Casar, y juntos tiraron la casa por la ventana . Ella publicó algunas imágenes en las redes sociales y sus seguidores no dudaron en felicitarlos.

El futbolista cordobés abandonó su ciudad natal para instalarse en Buenos Aires y vivir una hermosa relación junto a la hija del conductor.

“Hoy se cumplen 11 meses que estoy a tu lado y la verdad, no me equivoqué al elegirte. Estoy muy enamorado, sos hermosa, me gustas mucho como mujer. No te das una idea de lo feliz que me haces cada día. Gracias por cada momento juntos, por cada caricia, por cada abrazo, por cada sonrisa, por cada vida”, reza el mensaje que Martín le dedicó a Morena.

Luego, continuó: “No te das una idea de lo hermoso que es despertarme cada mañana y verte dormir en mis brazos. Es algo que no se puede explicar. Te prometí que siempre te voy a hacer feliz y sobre todo cuidarte de aquellas personas que no tienen vida. Voy a hacer que te respeten siempre, aunque te pongas nerviosa cuando les digo que te pidan perdón. Te amo. No quiero perderte nunca. Sos mi otra mitad”.





