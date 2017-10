Obligada a desnudarse: Jennifer Lawrence comparte sus experiencias "humillantes" en Hollywood

La actriz Jennifer Lawrence durante una sesión fotográfica, 5 de septiembre de 2017.

La actriz estadounidense ha relatado algunos momentos embarazosos que vivió en sus primeros años como actriz y que toleró para abrirse camino en la industria del cine.









El evento anual de la famosa revista de moda 'ELLE's Woman', celebrado este lunes, estuvo marcado por la conmovedora intervención de la actriz estadounidenseJennifer Lawrence.





Afectada por la "terrible" impresión que le han dejado las acusaciones del acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein, la actriz compartió sus propias experiencias "degradantes y humillantes" en sus comienzos.





En el arranque de su carrera en Hollywood la actriz fue obligada a desnudarse y posar en fila con otras cinco jóvenes "mucho más delgadas" durante una sesión de fotos que debía convencerla de que estaba demasiado gorda."Todas estábamos juntas con apenas unas etiquetas adhesivas que cubrían nuestras partes íntimas", recordó Lawrense. Después la productora le dijo debía inspirarse en esas fotos suyas para animarse a "guardar dieta", contó la actriz, según señala ELLE.





La estrella también contó una historia sobre unos productores que le pidieron que adelgazara. "Antes que yo una joven fue despedida porque no perdió peso lo suficientemente rápido", dijo la actriz.





"Dejaba que me trataban de esta manera, porque sentía que lo debía hacer para mi carrera", explicó Lawrence.





Lawrence confiesa que entonces se sentía atrapada e incapaz de cambiar la situación, mientras que ahora se ve segura para hablar de este problema.





"No quería convertirme en un denunciante. No quería que se discutieran estas historias vergonzosas en una revista. Simplemente quería una carrera", subraya la actriz. Según explica, después de protagonizar la película 'Los juegos del hambre' todo cambió, porque se convirtió en una "estrella de cine" con "poder para decir 'no'".





La actriz ha expresado su apoyo a la creación de una comisión de protección frente al acoso sexual en la industria de cine propuesta por Kathleen Kennedy, presidenta de la productora Lucasfilm.