Pamela David a Yanina Latorre: "Pasaste un momento terrible, pero no aprendiste nada"

“Con todo lo que me pasó a mí yo no puedo usar eso y como me metieron los cuernos, que nadie me diga nada. Si querés putearme, puteame porque no tiene nada que ver una cosa con otra”, expresó Yanina, pero la conductora se molestó. “Pasaste un momento terrible, pero parece que no aprendiste nada, Yanina”, lanzó. “¿Qué es lo que tengo que aprender, Pamela?”, retrucó. “En la nota que te hicimos vos decís ‘lo que quiere es prensa y ahora es un panelista de espectáculos’. Lo que le pasó es el dolor más grande de una persona”, marcó Pamela, en alusión a la pérdida de su hija que tuvo Tití Fernández y su mujer en 2014.

“Él me da sistemáticamente en Bendita, después de haber aclarado todo con Diego por teléfono. Yo no me meto con las mujeres de los jugadores, ni con las personas que trabajan con mi marido. Es como si puteara de la nada a la mujer de Vignolo. ¿Con qué derecho? La mujer de Tití Fernández no me conoce, por qué tengo que permitir que me agredan. ¿Vos permitirías que te agredan, Pamela?”, siguió Yanina Latorre, molesta. Ya terminada la nota, la participante de Bailando 2017 le dedicó un "palito" a la conductora: "Pobre, Pamela. La que tiene que aprender es ella. No entiende nada", chicaneó desde Twitter.