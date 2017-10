Pampita, filosa ante las supuestas provocaciones de la China Suárez en las redes sociales

A fines de 2015, Pampita y Benjamín Vicuña les pusieron punto final a sus diez años de amor sin eludir el escándalo: la China Suárez fue rotulada por la modelo como la "tercera en discordia" en la disolución de su pareja.

Incluso, le puso el pecho a una incisiva consulta de Ángel de Brito: "Cuando se habla de las provocaciones en las redes sociales, ¿a vos qué te pasa?" , indagó el periodista, en directa alusión a las supuestas chicanas 2,0 que in tercambian las bellas mujeres. Carolina contestó con contundencia: "No sé, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que no me detengo ante lo que hacen los demás; no reviso lo que hacen" , disparó la novia de Pico Mónaco, sin perder la sonrisa.