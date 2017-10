Picantísimo cruce de María Julia Oliván con Yanina Latorre: "Vos sos cruel; siempre fui gordita y me cargaste cuando estaba inseminándome para tener a mi hijo"

“Sí, un día twitteaste que yo tenía un problema con la ex de mi marido y que tenía celos. Otra vez escribiste que había salido gorda en una revista. Sos cosas que no me han afectado, pero vos no sabés qué hay del otro lado”,

“Vos sos cruel, Yanina. Fuiste muy cruel con mucha gente” , lanzó a quemarropa María Julia. “Yo no hablo de esas cosas, ni me ensaño”, respondió Yanina y dio inicio a un ida y vuelta picante. “A todos nos pegaste con cosas re delicadas”, le retrucó la periodista. “Pero nunca sobre vida privada”, esgrimió la rubia. “Sí, un día twitteaste que yo tenía un problema con la ex de mi marido y que tenía celos. Otra vez escribiste que había salido gorda en una revista. Sos cosas que no me han afectado, pero vos no sabés qué hay del otro lado”, aseguró, molesta.