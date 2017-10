“Lo que no entendí eso que dijo en las redes que ‘Tinelli con un ojo te dice que sos un divino y con el otro que sos una mier...’. Me sorprendió porque yo nunca te traté que era un tereso. Me sorprendió porque yo a usted lo adoro”, aseguró el conductor,

“Lo que no entendí eso que dijo en las redes que ‘Tinelli con un ojo te dice que sos un divino y con el otro que sos una mier...’. Me sorprendió porque yo nunca te traté que era un tereso. Me sorprendió porque yo a usted lo adoro”, aseguró el conductor, mientras Fede se reía. “Es mutuo el cariño y nunca dije eso. Jey Mammón te sube a YouTube y después hay que darle explicaciones a todo el mundo”, comenzó diciendo.

“Lo que dije fue que a veces cuando estás acá la previa no rinde y yo me doy cuenta que no te está rindiendo, entonces yo quiero hacerte las cosas rápido, bailar e irme porque tal vez no te sirve lo que te estoy diciendo. Yo creo que se entendió y si te lo tengo que explicar otra vez, te lo explico. A veces no rinde lo que digo y yo lo siento. Vos con un ojito me decís que está bien y con el otro que no te está gustando mucho”, aclaró el novio de Laurita. Lejos de enojarse, Marcelo lo tomó con humor: “Quédese ahora que está bailando bárbaro”, lo chicaneó, divertido.