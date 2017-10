Tyago Griffo habló de la denuncia por agresiones que le realizó el joven que asegura haber mantenido una relación amorosa

El hijo de Gladys "La Bomba Tucumana", Tyago Griffo, fue denunciado en la Comisaría 29 después de un fuerte cruce con Ángel Cuello, un joven que asegura haber mantenido una relación amorosa.





Respecto a este tema, el cantante de “Trulalá” negó estar al tanto de la denuncia y relató su versión de los hechos. “No no, para nada, es mentira que lo agredí, ni siquiera sabía que esta denuncia existía, me acabo de enterar acá”, manifestó.





El participante del Bailando dijo que el joven “me vino a pedir una foto, unas semanas atrás y yo acepté. Sin siquiera saber quién era me saqué una foto como con cualquier fan, y después salió a publicar la foto, diciendo cualquier paparruchada de mí”.





“Obviamente, después cuando volvió a querer sacarse conmigo la foto,le dije que se las tome, porque al final yo obro de buena fe y te hacen una cosa así", explicó.





Para el final dejó su alegato: "No me voy a volver a sacar una foto con alguien que me perjudica y me molesta, además en ese momento yo estaba con Rocío (Robles)”, narró en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.