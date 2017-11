China Suárez, tierna "Tengo estrías y no me molestan"

Muchas seguidoras repararon en algunos detalles de la instantánea como las estrías de la China y las venas en su abdomen. Aunque también hubo otras mujeres que -con toda la lógica del mundo-salieron en defensa Suárez. “¡Aguanten las estrías, China!”, le comentó una fan y la actriz dejó un contundente mensaje. “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestas en lo más mínimo. No es por el embarazo”, le respondió la actriz.