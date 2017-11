Cristina Fernández juró como senadora nacional

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner juró esta mañana como senadora nacional junto a otros 22 legisladores que fueron votados en las pasadas elecciones del 22 de octubre, en una ceremonia que comenzó a las 10.30 en el recinto de sesiones, presidida por la vicepresidenta Gabriela Michetti .

Además de la ex mandataria, se le tomó juramento a los representantes de las provincias de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Todos asumirán en funciones recién en el 10 de diciembre, con el recambio de mitad de mandato. Hasta ese entonces tendrá vigencia la composición actual, con la que podrían votarse, horas después de la jura, los tres proyectos consensuados con gobernadores que forman parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno.

Ayer, en Labor Parlamentaria, Cambiemos y un sector del peronismo acordaron debatir las iniciativas pese a que no cumplieron con los siete días exigidos por el Reglamento de la Cámara Alta, entre la firma de los dictámenes y su llegada al recinto.

“En lo posible, ningún dictamen de comisión será incluido en el Plan de Labor si no cuenta con al menos siete días corridos desde la fecha de distribución”, dice el artículo 57 del texto.

“La decisión es no empezar a tratarlos hasta después de la medianoche para que no quede ninguna duda sobre su discusión. Además, el Reglamento menciona que los siete días deben cumplirse ‘en lo posible”, mencionó la titular de la bancada de PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado.

Los ex presidentes Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá y el ex ministro de Educación Esteban Bullrich también juraron en el Cámara alta.

