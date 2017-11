El bailarín Hernán Piquín, atacado a tiros por ladrones en un country de Pilar

Una banda de delincuentes intentó robar en el barrio cerrado El Hábitat de La Lonja, Pilar, durante la madrugada. El bailarínHernán Piquín se dio cuenta de la situación y comenzó a alertar a los vecinos a bocinazos.

Comenzaron a dispararle y, cuando intentaba escapar, Piquín chocó con su auto contra una zanja. No sufrió heridas.

Los ladrones habían reducido al personal que controlaba la puerta, estaban armados y con las caras cubiertas. "Cuando llegué me llamó la atención una persona que me abre, no eran nuestros guardias que cuidad el barrio", comentó el artista en el canal de noticias TN.

Hernán Piquín con su bailarina en el Bailando 2017

"Fue muy loco todo. Estaban adentro del barrio y cuando entré vi que me seguían. Comencé a tocar bocina y a gritar que había chorros en el barrio. Ahí me empezaron a disparar, choqué y me fui corriendo", detalló Piquín.

La banda escapó del lugar sin concretar el robo. Tras las pericias, la Policía Científica encontró varias vainas servidas calibres .40 y 11.25. El caso quedó a cargo de la fiscal María Domínguez.

La situación se dio de madrugada. Piquín y su soñadora, Macarena Rinaldi, habían bailado "La cumparsita" en el ritmo Tango del Bailando 2017 (eltrece).

El barrio cuenta con un total de 70 lotes, comprendido en un espacio de 6 hectáreas, el perímetro posee solo alambre tejido olímpico y 20 cámaras de seguridad.

