El cura Julio César Grassi fue beneficiado con el "dos por uno"

Lo confirmó la Cámara Penal. Con la reducción de la pena, estará preso hasta 2026. Quedará libre un año y 9 meses antes de lo que establecía la condena.

El cura Julio César Grassi, condenado por abuso sexual y corrupción de menores a 15 años de prisión, fue beneficiado por la ley del "dos por uno" y estará preso hasta el 7 de agosto de 2026.

Con el fallo -que se conoció ayer- le redujeron un año y nueve meses de la sentencia. La querella apelará el fallo de la sala 1 de la Cámara de Garantías de Morón ante Casación.

El derrotero judicial arrancó en marzo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia dejara firme la condena a Grassi: 15 años de prisión por “abuso sexual agravado -por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima-, reiterado por tratarse de dos hechos, y que concurren formalmente con corrupción de menores agravada”.

En abril, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón hizo el cómputo de pena con vencimiento en 2026. En aquella instancia, precisaron que Grassi estuvo detenido desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego permaneció bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año. Finalmente fue otra vez apresado el 23 de setiembre de 2013, hasta ahora.





Es sobre los dos primeros periodos que Grassi recibió el beneficio de “dos por uno”, lo que implicaría una reducción de pena de un año, nueve meses y 20 días.

La querella ya había apelado esa decisión y ayer se conoció el fallo de la Cámara de Garantías, adverso a su pedido y favorable al cura de la Fundación Felices Los Niños.

“El fallo es ilegal por varios motivos. Primero porque la ley de dos por uno está derogada, no está en vigencia. Y a la vez esto pasó por un fallo de la Corte que rectificó esa decisión y dijo que no puede aplicarse en condenados con sentencia firme. Grassi entra en ese grupo. Y aún cuando la ley pudiera estar vigente, no le puede caber porque no es aplicable a reincidentes: él es reincidente porque tiene otra condena por el desvío de fondos públicos”, detalló Juan Pablo Gallego, el abogado que representa a la querella.

Por eso, aclaró: “Esto no implica la libertad de Grassi, pero sí sería un error grave. El fallo ocurre a favor de un poderoso, una persona a la que no se le han puesto límites, que no ha tenido un apartamiento de la Iglesia”.

Julio César Grassi fue condenado en 2013 a 15 años de prisión.

La decisión de la Cámara de Garantías de Morón fue dividida y contó con los votos a favor y uno en contra. Si bien la sentencia fue el 25 de octubre, recién ayer notificaron a las partes y se conoció el resultado. La querella tiene 15 días para apelar y ya confirmaron a Clarín que lo harán ante Casación.

Grassi fue declarado culpable del abuso de “Gabriel”, el nombre usado para resguardar la verdadera identidad del primer denunciante, en la “Casa San Juan Bosco” que la Fundación tenía en Hurlingham.

El abuso se conoció después de un informe de "Telenoche Investiga", que difundió el testimonio de “Gabriel”, luego se sumaron otros 17.

fuente: https://www.clarin.com/policiales/benefician-cura-grassi_0_By88zKyJz.html

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.