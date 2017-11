El folklore jujeño está de luto: Falleció Rolando Tomás Alavar “El Mulato Tomás”

Esta primavera, los lapachos lloraron sus flores a los pies de un joven músico que partía al encuentro del Señor. El cerro de los siete colores se tiñó de gris para despedir a un hijo de Purmamarca, porque falleció en la provincia de Córdoba, Rolando Tomás Alavar “El Mulato Tomás”

Quien recordaba hace un año y ante una entrevista “mi abuelo materno llevaba por nombre Tomás Paredes y en el pueblo de Purmamarca lugar donde residía, solían llamarlo Mulato Tomás o Mulato Paredes y como mi segundo nombre es Tomás pensé en rendirle homenaje e inmortalizar en música y letra lo que fue en vida mi abuelo”.

Fue dueño de un estilo de música basado en el folklore tradicional, destacando la fusión de los estilos de música carpera como así también el estilo del chaco salteño y el chaco boliviano.









Nos dejó en su trabajo musical “Te invito a bailar” ritmos tradicionales como zambas, cuecas, bailecitos y chacareras, muchas de autoría propia con los cuales pretendió hacer un aporte musical al folklore de nuestra provincia.

Rolando mencionaba alguna vez “al escribir estos versos pretendo sacar del interior de mí esas penas y sentimientos añejados que estuvieron guardados desde hace mucho tiempo”.

Todas estas composiciones tienen distintos ritmos folclóricos y en sus versos hablo del amor al terruño, al hombre y o mujer que dejaron sus estigmas en nuestras vidas, como así también a las diversas manifestaciones culturales de nuestra Quebrada como el carnaval y de esos encuentros, desencuentros y desengaños que todo ser humano vivencia a largo de su existencia.

“No me fue, ni me es fácil porque siempre todo ser pierde en el camino algo importante y que nunca jamás nada ni nadie lo pueden volver a remplazar”.







“Hasta que llego el día en que decidí retomar mi camino musical como El Mulato Tomás y La Encrucijada, ya que desde el interior de mi ser estos mis hijos (composiciones en letra y música con ritmos folklóricos variados) me piden a gritos y golpes como el del repicar de un bombo legüero que los de a conocer y ese es mi objetivo de aquí en más, el de irlos presentado en cada actuación para que la gente los vaya conociendo y sean ellos los que con los aplausos me retroalimenten para seguir adelante con esta quimera , ya que no pretendo pasar por esta vida terrenal sin dejar para las generaciones futuras un humilde aporte al folklore regional, provincial y porque no nacional”.

Su grupo: La Encrucijada

Al preguntarle al “Mulato” el porqué del nombre de su grupo, comento “se denomina o nombra así al lugar donde confluyen, convergen, desembocan o se cruzan los caminos. Y eso fue para mí ya que después de mucho tiempo tener la oportunidad de volver a encontrarme con amigos que ejecutan diversos instrumentos con un sentimiento tan profundo que pueden transmitir y alegrar el devenir de la vida de cada ser fue lo que nos motivo para conformar este grupo, en otras palabras los distintos caminos trajinados nos fueron llevando a este presente en el que el destino nos unió para hacer esto que tanto nos gusta y llena nuestras vidas de alegría simplemente música”. Y orgullosamente mencionaba que este grupo estaba integrado por: La Encrucijada.

Este conjunto estába conformado por: Benjamín Luna en violín, Gabriel Cañare en guitarra, Martin Miguel Soza en percusión y Rolando Tomás Alavar en bandoneón y voz.







Finalmente, el periodista Ricardo Dubin, escribía estas palabras sobre este joven músico jujeño:

No somos más que el rescoldo

que nos dejó el vendaval.

Bautizarse con el nombre del abuelo no es algo que se haga así nomás. No es sólo repetir un nombre sino jurar una fidelidad, sellar un trato con el destino para que el Mulato Tomás regrese al baile, atraviese la puerta abierta en la pared de adobe y nos sonría. Semejante conjuro, saben decir los paisanos, no puede sino plantearse ante una encrucijada.

Diabluras en realidad, que no buscan sino recrear un sonido que ya se había escuchado en las fiestas carperas de esta quebrada de Purmamarca. El compadre del Mulato Tomás se vuelve en su silla, lo estudia sorprendido, alegre, y parece preguntarle con la mirada si no recuerda haber bailado ese gato.

Cómplices de los otros cien cantos de una calandria, el bandoneón dibuja una melodía que responde el violín, los palillos aprueban golpeando el aro del bombo, la guitarra juega a ser un redoblante que conoce el tema de la canción, y el Mulato Tomás mira aquí y allá para descubrir las trenzas que saltarán con la cueca, los ojos de una mesa que lo invitan.

Las dos cosas. Saluda con la cabeza a su futura pareja en el patio de tierra, pero va donde los amigos, aceptando el vaso de vino. Es noche cerrada aunque las estrellas, más acá de los durazneros, se esconden sobre el parral. El Mulato Tomás yapa el acullico y da dos, tres pasos entre los danzarines, tiende la mano de la que pende el pañuelo blanco y recibe la de ella.

Acaso alguna vez, de tanto en tanto como para darle pie a su gesto antiguo, alguien le dice que capaz que es hora de volver a la encrucijada para deshacer el hechizo. Quién sabe, dice como si se estuviera desdiciendo porque sabe bien que es su nieto quien repite esa noche vieja, se persigna por si acaso hiciera falta, e invita a bailar.

Rolando Alavar, o querido “Mulato Tomás” como tantos músicos y artistas jujeños que ya descansan en la paz del Señor… llévate contigo la alegría del carnaval jujeño, las noches bohemias de peñas y festivales que te regalaban su luna para acompañar cada actuación y que el sol de cada nuevo amanecer le de brillo a ese compañero inseparable “tu bandoneón” que con su agitada y ronca voz llorará eternamente tu partida.





El pueblo jujeño y el equipo huellas de jujuy te dice gracias y hasta siempre.





fuente:http://www.las24horasdejujuy.com.ar/index.php/cultura/18636-fallecio-rolando-tomas-alavar-el-mulato-tomas

