Escandalosa pelea entre Moria Casán y Fede Bal: "Ubicate, ¡pendejo!"

Moria Casán generó una escandalosa pelea en Showmatch cuando le dio el puntaje a Fede Bal y Laura Fernández por el ritmo de homenajes.

La pareja hizo un gran despliegue para celebrar la historia de los musicales y películas de Disney, pero al jurado no le gustó y lo hizo saber.

“Es una pareja baqueteada. Laura no me da virginal, no da la princesita de Disney” , comentó Moria.

“¿Escuchaste lo que estás diciendo? Es una falta de respeto completamente”, contestó Fede, pero Moria no se echó atrás. “ Ubicate, pendejo. Digo baqueteada mediáticamente”, lanzó.

“Mediáticamente o no me es una falta de respeto. Me acabas de decir ‘cállate pendejo’” , agregó el actor.

El escándalo fue tal que hasta Laurita se metió para defender a sus padres cuando Moria les quiso pedir perdón por su exabrupto. “A mis papás no los metas”, se plantó la bailarina.

