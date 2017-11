ESPECTÁCULOS Barbie Vélez reveló que está de novia con su hermanastro, Lucas Rodríguez

En las últimas semanas, Barbie Vélez dejaba ver en sus redes sociales que estaba muy feliz y comenzando una relación sentimental con una persona. Sin embargo, mantenía oculta la identidad del afortunado.

Ahora, en una entrevista con la revista Gente, la hija de Nazarena reveló que está de novia con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, el fallecido marido de su mamá. Aunque no tienen lazos de sangre comparten un hermano en común, Thiago.

"No conviví nunca con él y su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago, nos mandábamos un whatsapp para los nuestros… Pero no compartimos ni unas vacaciones juntos", explicó Barbie.

Por otro lado, relató que la relación comenzó en julio después de compartir tiempo juntos tras la muerte de la hermana de Fabián, Silvia.

Barbie aclaró que mantuvo la relación en secreto porque "no quiero que nada lo arruine" y aseguró que "estoy muy feliz, nunca me pasó esto de amar así".

Finalmente, la modelo habló de cómo le contaron de la relación al hermano que tienen en común: De entrada consulté al psicólogo de Titi, para saber si le haría algún daño. Me respondió que no, que tenía muy diferenciadas las familias. ¿Sabés lo primero que me dijo Titi? 'Si ustedes no son hermanos…'. Lo tiene más claro que nadie".





fuente:http://www.eldia.com/nota/2017-11-28-17-39-52-barbie-velez-revelo-que-esta-de-novia-con-lucas-rodriguez-espectaculos