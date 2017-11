LA LEGISLATURA APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES DEL PODER JUDICIAL

La Legislatura de Jujuy aprobó las Leyes N° 6.029 de desafectación del dominio público municipal, y transferencia al dominio público del poder judicial, de un inmueble ubicado en la ciudad de Perico; N° 6.030 de modificatoria de la Ley N° 5.893 de concurso para la selección de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial de la provincia de Jujuy; y N° 6.031 de aprobación del convenio de préstamo subsidiario para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Servicio Provincial de Manejo de Fuego en la provincia de Jujuy.





En cuanto a la Ley de modificación de concurso para la selección de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, el miembro informante, Ramiro Tizón, expresó “hicimos retoques en el funcionamiento de este sistema implementado que mostró su eficiencia y transparencia al momento de las designaciones”. Además, destacó que si bien esta modificatoria no difiere en relación a los miembros del tribunal evaluador, que mantiene la cantidad según los estamentos de participación, el mismo tiene la posibilidad de dictar la norma de funcionamiento que va a regir los concursos.





Por su parte, el Proyecto de Fortalecimiento de Servicio Provincial de Manejo del Fuego se desarrollará dentro de la región del Ramal y Valles mejorando las condiciones de control, prevención de incendios en el ámbito rural y beneficiando de esta manera a un total de 596.393 de personas, entre ellas las comunidades reconocidas del Pueblo Guarani, Pueblo Kolla, Pueblo Ocloya; entre otros.





Antes de finalizar la Sesión, el diputado Néstor Ruarte, del FUYO, planteó una Cuestión de Privilegio al Juez Antonio Llermanos en relación a lo sucedido el 5 de septiembre, cuando el legislador, en calidad de abogado, se dirigió al despacho del Juez para consultarlo sobre una causa. Ruarte señaló “el juez me recibe, se da vuelta y me pregunta si era yo la persona que se había anunciado y si el título que correspondía delante de mi nombre es mío. Le dije que era colega suyo y me dijo que vestido de esa manera no me podía atender. Le pedí que me explique en qué parte del código dice que no me puede atender, que me explique el artículo, y que trabajando no tuve mejores resultados con camisa que con remera, más allá de que llame la atención o lo que opina respecto de mi vestimenta”.

Declaración de Interés Legislativo al Congreso Interprovincial Vecinalista

Antes del inicio de la Sesión Ordinaria, la Cámara entregó un diploma honorífico, junto con su correspondiente declaración de interés, a los organizadores del “25° Congreso Interprovincial Vecinalista”, a llevarse a cabo en la ciudad de San Salvador los días 17, 18 y 19 de noviembre, y que reunirá a dirigentes nacionales e internacionales.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.