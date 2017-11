“El nuevo acuerdo modifica sustancialmente la relación Nación – Provincia y plantea en todo aspecto que las provincias no pierdan”, resumió el gobernador Gerardo Morales al abordar los alcances del pacto fiscal cerrado recientemente con el Gobierno de la Nación.

En conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco y en compañía del ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, el mandatario precisó que el acuerdo encierra diversos capítulos, entre ellos la reforma tributaria y laboral, la modificación del sistema de cálculo del haber jubilatorio, la relación fiscal y el replanteo de la litigiosidad, lo que conjugados constituyen un escenario propicio para fomentar inversiones, ganar en competitividad, multiplicar la producción y ampliar la capacidad de generación de empleo genuino.

“El nuevo pacto fiscal no representa pérdida para Jujuy, puesto que las modificaciones no reportarán una merma en los recursos de origen nacional”, expresó Morales y anticipó que en el caso de los tributos provinciales “si habrá merma, aunque no significativa”.

En alusión a la deuda, puntualizó que se implementará un sistema de bonos para compensar a las provincias con proceso judicial en marcha. “Este bono permitirá cancelar deuda”, subrayó y agregó que “también se abre un esquema de compensación y crédito a favor de las provincias”.

Sadir, en tanto, dijo que las medidas consensuadas con la Nación redundarán en “mejores condiciones para invertir”. “Se abren las puertas a la reinversión de utilidades, lo que permitirá a las empresas crecer y absorber mano de obra”, recalcó.

Se informó que las provincias avanzarán en la unificación de alícuotas máximas de Ingresos Brutos, a fin de reducirlas progresivamente, de modo que diversos rubros estratégicos de la economía resulten exentos en un plazo no extenso.

Asimismo, se adoptarán medidas para bajar Ingresos Brutos y Sellos gradualmente, en un proceso que se extenderá por 5 años.

En materia de responsabilidad fiscal, las administraciones provinciales mantendrán su gasto constante. Simultáneamente, se trabajará para definir límites de gasto y endeudamiento municipal, en términos similares al acuerdo nacional.

Tras señalar que las provincias, intervención mediante de sus cuerpos legislativos, desistirán de las demandas contra la Nación, se consignó que el denominado Impuesto al Cheque se prorrogará con una asignación específica del 100 por ciento a ANSES.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, se estableció la derogación del artículo 104 de la ley que redistribuye el 20 por ciento a ANSES y asignaciones específicas a provincias que percibirán un flujo mayor de recursos.

En relación al Impuesto Inmobiliario, se apunta a que las valuaciones fiscales de los inmuebles confluyan con las de mercado.