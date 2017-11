Rocío Robles confirmó su reconciliación con Tyago Griffo

La eliminación de Tyago Griffo (25) de Bailando 2017 llegó acompañada de una sorpresiva declaración en Instagram de su exnovia, Rocío Robles (25), bailarina del ciclo de Marcelo Tinelli: “Con alegrías y tristezas, con todo lo vivido...Hoy que es un día de nostalgia, comparto una foto nuestra para decirte que es uno de los mejores años de mi vida porque te conocí a vos @SantiGriffo. ¡Gracias por haberme dado tanta felicidad! Te deseo lo mejor del mundo siempre”.





Ante semejante mensaje, la prensa se comunicó con Rocío, quien desmintió una reconciliación con el hijo de la Bomba Tucumana… pero los días pasaron y, finalmente, la mediática pareja decidió darle otra oportunidad a su relación.





Así lo confirmó la propia Robles en Los Ángeles de la Mañana luego de que Ángel de Brito y Ronen Suarc publicaran fotos de ambos tomando algo en un bar este fin de semana.





“Sí, hubo reconciliación. ¡Sí, sí! ¿Qué sé yo? Me dio mucha nostalgia el día que se fue del Bailando, le escribí a la noche y estuvimos hablando hasta tarde. Siempre dije que estoy muy enamorada y me parece que si una relación así se tiene que terminar tiene que ser por nosotros, y no por otras personas”, aseguró sobre los rumores de posibles terceros en discordia y celos que habían puesto a la pareja en jaque.