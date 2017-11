Rocío Robles, lapidaria con Barby Silenzi: "Es una ignorante; siempre está en medio de una pareja"

"Me gusta que Tyago baile con ella, pero no me gusta que se desubique. Me la vengo fumando de principios de año. ¿Por qué no probás una vez tirarle onda a un pibe soltero? ¿Te va?", lanzó la morocha, antes de que el hijo de la Bomba cumpla con la performance de tango y reavivando sus diferencias con Silenzi.

"Estoy muy molesta y hoy exploté. Me vengo aguantando esta situación desde principio de año. Mil veces le dije a Tyago que sus chistes me hacían sentir incómoda. Él le dijo a ella ’no le des bola’, a mí me dijo ’no le des bola’. Tomó la postura neutral que generalmente adopta. Estoy enojada con él. Ella es una ignorante que viene diciendo una sarta de tonterías desde que la conozco. Siempre metiéndose en medio de una pareja. Es su estilo, es lo que sabe hacer. ¿Pero él qué papel juega? Esto se dio durante todo el año. Esta vez me agarraron cansada y no me importó nada", manifestó Robles, indignada.