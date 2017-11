Se suicidó la ex Gran Hermano Rocío Gancedo

A días de haber recibido el alta, la modelo contó en Intrusos que había sido abusada cuando era chica: "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía…. No lo voy a contar", dijo entre lágrimas en abril de este año.