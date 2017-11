SI VAS A BARILOCHE VAS A PERDER TU COSITO SAGRADO: Escuchá el nuevo fenómeno viral tucumano!!!

Llega el tan esperado diciembre y antes que la expectativa por el aguinaldo, mucho antes que la preocupación el bono navideño, y muchísimo antes que las Fiestas y qué familiares van a venir y qué vamos a comer, la alarma se enciende entre los padres de los alumnos cuando llega el tan temible viaje de egresados. Como muestra, el audio de una madre tucumana grabada por su hija mientras le niega la posibilidad de ir a Bariloche.

“Te he dicho que no me jodás porque a Bariloche no vas a ir”, le dice la señora, con tono firme. “¿Por qué?”, le consulta la adolescente, tentada en la pregunta, porque sabe que está grabando un audio directo al grupo de WhatsApp y que las redes sociales se encarguen del resto.

El justificativo de la negativa de la madre lo convierte en viral y esconde, pese a lo jocoso de las formas, la problemática entre padres e hijos y una educación sexual tabú en las mesas familiares: “¿Por qué no vas a ir a Bariloche? Porque yo te cuido acá y allá vas a perder tu cosito sagrado”.

“¿Qué es mi cosito sagrado?”, le pregunta la hija. “Tu virginidad. Te cuido acá para que allá te explotés como un cohete. Vos vas a ir a Cancún. Viajés sola, con dos, con cinco, no me interesa. Pero vos a Bariloche no vas a ir. No voy a pagar al pedo las excursiones y todo y vas a estar encerrada en una habitación con un chango”, le retruca la madre.

“Ay mamá…”, se ofende la hija. Y la señora remata: “Vas a chapar con uno, vas a chapar con otro, y me vas a venir con una bendición a la casa. Comé aca. No vas a ir a Bariloche y yo no sé si a las chicas las van a mandar. Preguntale a La Peti si va a ir, preguntale”.

