Sia publica una foto de ella desnuda para evitar que se la vendan a sus fans

"Al parecer, alguien está intentando vender fotos mías desnuda a mis fans. Ahórrense el dinero, acá las tienen gratis . ¡Todos los días son Navidad !", escribió en una publicación de Twitter. Junto con el texto, la cantante publicó una foto borrosa, en donde aparece de espaldas y sin ropa en un balcón.

Con este mensaje, la australiana también aprovechó para promocionar su nuevo álbum, "Cada día es Navidad" , que estará disponible el próximo 17 de noviembre. El primer adelanto del álbum fue el single "Santa's Coming For Us" .