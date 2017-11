Sigue la angustia por el ARA San Juan: "No se ha podido detectar al submarino"

Enrique Balbi, vocero de Armada

Respecto a las críticas de los familiares de los tripulantes, Balbi respondió: "Hay que ser prudentes por respeto a los familiares y a la verdad". "La zona es muy grande y hostil. No podemos aventurar ninguna otra afirmación a los familiares", añadió.

" Si en el día de mañana ocurre algo parecido a lo que estuvieron diciendo, no somos infalibles, podemos cometer errores. La Armada no va a dudar en pedir respuestas. Intentamos dar lo mejor en esta situación crítica y única. Estamos tan preocupados como los familiares ", afirmó.

En ese sentido, agregó que "el área es grande, tiene el tamaño de dos provincias de Tucumán. El diámetro implica ciertas profundidades que varían muy rápidamente en poco espacio". Consultado acerca de la tecnología apropiada para hallar a la nave en caso de estar más allá de los 600 metros y sobre la posibilidad del retiro de los países que colaboran, aseveró: "Todavía no sabemos dónde está y no vamos a conjeturar hipotéticamente nada al respecto. Ningún país va a decir en este momento hasta cuándo, no se va a hablar de eso en este momento".