Tinelli, durísimo con Lourdes Sánchez: "En su lugar estaría ensayando más que hablando"

“Marcelo nos deliró bastante. Él ya direcciona para dónde tiene que votar el jurado. Ni bien bajamos de la escalera, ya empezó a decir que estábamos en la playa y hasta dijo que no le había gustado. No sé si el jurado lo habrá escuchado”, lanzó. “Creo que también pasó lo mismo con el croma de Fede y Laurita; es como que él va midiendo para dónde hay que votar”, había chicaneado la bailarina.

Las frases de la pareja del Chato Prada no le cayeron nada bien a Tinelli y no ocultó su enojo. “Lourdes se enojó conmigo. Ha dicho que prácticamente yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. ¡En la vida lo he hecho! Otra polémica con Lourdes Sánchez”, comenzó. “Dijo que direccionaba para dónde tenía que votar el jurado y lo único que dije cuando ellos entraron fue que si venían de la playa porque venía descalzos e iban a bailar un merengue. ¿Cómo voy a decir eso?”, siguió.