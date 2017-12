ARA SAN JUAN Submarinista desaparecido confirmó que los perseguían los ingleses

La hermana de Roberto Daniel Medina, uno de los oficiales de la Armada que se encontraba a bordo del ARA San Juan, contó que su hermano le envió un mensaje a su teléfono celular 9 días antes de la última comunicación del navío.





La hermana de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre en el mar argentino, reveló que el 4 de noviembre recibió un mensaje del submarinista, vía Whatsapp, donde le contó que los perseguía un helicóptero británico.





"El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá", señala el mensaje que el suboficial segundo, Roberto Daniel Medina.





El 4 de noviembre, Roberto se había comunicado por última vez con sus diez hermanos para contarles que había estado cerca de Malvinas y que volvería a tierra los primeros días de diciembre. En declaraciones a La Gaceta, Jésica Medina –hermana del tripulante- calificó de "raro" el mensaje pero en ese momento no le dio importancia.





"Fue ese mensaje raro en el que nos decía que los estaba buscando un helicóptero británico y un buque chileno, pero lamentablemente no seguimos con esa conversación, quedó ahí. Ese fue el último mensaje", relató. Y agregó: "Yo no sé si se habrán acercado mucho a Malvinas, no sé cómo será el tema político. Eso es lo que nos dijo y es lo que nos queda a nosotros". Lo cierto es que la mujer no mostró el mensaje a las autoridades de la Armada Argentina ya que "no se sentía capaz", pero ahora decidió difundirlo para que llegue a manos de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.





"Yo creo que no somos la única familia que tiene algo así, me parece que son muchísimas. La jueza Yáñez tendrá que investigar", explicó Jésica, quien finalmente sentenció: "Todos sentimos que nos ocultan cosas".

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

FUENTE:https://www.cronica.com.ar/info-general/Submarinista-desaparecido-confirmo-que-los-perseguian-los-ingleses-20171213-0014.html