CAPACITAN A DOCENTES COMO PROMOTORES DEL PATRIMONIO TURÍSTICO DE JUJUY

Los Ministros de Cultura y Turismo, y de Educación, Carlos Oehler e Isolda Calsina respectivamente, encabezaron en instalaciones de Culturarte el acto de entrega de certificados del curso de capacitación denominado “El docente como promotor del patrimonio turístico de Jujuy”. Ambos funcionarios destacaron el rol de los docentes en la generación de conciencia en las aulas respecto de la importancia del turismo para Jujuy.

El Ministro de Cultura y Turismo, Carlos Oehler, señaló sobre la capacitación: “partimos de una premisa básica, no se habla de lo que no se conoce, y desarrollar el amor por Jujuy empieza por generar conciencia de quiénes somos, qué tenemos. Y me parece que en esto el rol que tiene la educación es importante”.

“Por eso, desde que iniciamos nuestra gestión, hemos realizado un proceso de integración entre turismo y educación, con el acompañamiento de la Ministra Isolda Calsina, que nos va permitiendo el desarrollo de distintas actividades que tienen que ver con la generación de conciencia turística en todos y en cada uno de los ciudadanos de Jujuy”, resaltó el titular de la cartera de Cultura y Turismo.

Oehler afirmó además que “el turismo somos todos. Esto significa que cada ciudadano tiene que tener incorporado en su acervo personal este convencimiento de que ser un destino turístico nos compromete a todos”.

El funcionario provincial ponderó que esta capacitación permitirá que el docente se convierta en una herramienta de multiplicación de los saberes y del conocernos a nosotros mismos.

Por último, hizo hincapié en que de ahora en más también se trabajará para explicar la importancia de la marca “Jujuy, energía viva” que recientemente presentase el Gobernador Morales.

El turismo, un beneficio para Jujuy

En tanto, la Ministra de Educación, Isolda Calsina, puso de relieve que “ser un destino turístico privilegiado como lo somos, no solo requiere tener bellezas como las tenemos, sino también ser un pueblo dispuesto a acoger al turista, dispuesto a recibirlo con cariño, con afecto, que sepamos mostrar lo nuestro, que sepamos tener la actitud de orgullo sano por lo que somos, por lo que tenemos como provincia, y compartirlo con otros”.

“Es fundamental que estos docentes ayuden a que los chicos conozcan nuestra provincia, ya que conocer es el primer paso para amar a Jujuy”, expresó la ministra de Educación.

Calsina destacó que el turismo es un enorme beneficio para la provincia y que el turista es una persona preciada ya que eligió esta tierra para recorrerla y conocer.

Detalles de la capacitación

Por su parte, la Directora de Gestión Turística, Sandra Olmos, precisó que “fue una capacitación de 80 horas cátedras en las que se desarrollaron temáticas como qué significa el turismo, qué es un atractivo turístico, cuáles son los circuitos turísticos más importantes que tiene la provincia, los recursos patrimoniales con los que cuenta Jujuy”.

“Además de esto, se los capacitó en cómo elaborar un circuito turístico, y en cómo diagramar un proyecto, ya que esto tiene que ser tangible, que los docentes puedan aplicarlos en sus aulas”, recalcó Olmos.

Finalmente, adelantó que en el año próximo hay posibilidades de implementar esta capacitación en otras localidades.

Además de los mencionados estuvieron presentes el Secretario de Turismo, Sergio Chacón; la Rectora del IES N° 5 “José Eugenio Tello”, Silvia Subelza; capacitadores; y maestros.

Las autoridades entregaron a cada docente el respectivo certificado que acredita su participación en la mencionada capacitación, y uno de los proyectos, el perteneciente a la docente Magdalena Sánchez, fue destacado por su contenido.

Cabe mencionar que el curso estuvo avalado mediante resolución del Instituto de Educación Superior N° 5 “José Eugenio Tello”.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy