Carrió cuestionó a Patricia Bullrich por el operativo de seguridad: "La ministra tiene que parar"

La diputada Elisa Carrio, una de las principales aliadas del presidente Mauricio Macri, criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la intensidad de la represión de la Policía y la Gendarmería sobre los manifestantes que se movilizaron en las inmediaciones del Congreso, en reclamo a la sesión en la que se iba a definir la sanción del proyecto de la reforma previsional.

"No se necesitan tantos gendarmes. Transité en 2001 el país y no son necesarios tantos gendarmes. La ministra de Seguridad tiene que parar. Pueden ponerlos sin uniformes, tanta ostentación de la fuerza no es buena", dijo la legisladora.

Compensación por decreto

Carrió, que fue la voz del oficialismo que pidió levantar la sesión de esta tarde, afirmó que el Gobierno quiere sancionar la ley de modificación jubilatoria "en medio de paz y no en medio de violencia", a la vez que aseguró que se impulsará una compensación a los jubilados por el aumento que pierden por el empalme que podría salir por decreto presidencial o por una "ley complementaria".