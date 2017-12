CAUSA “PIBES VILLEROS”: RECHAZAN RECURSO Y CONFIRMARON LA ELEVACION A JUICIO

En ese sentido, enfatizaron, no se puede soslayar que los ocurrentes no sólo han incumplido la carga procesal de exponer la relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, sino que además, no identifican ni describen correctamente la cuestión federal, la que no luce configurada en los presentes.