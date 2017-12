Cuernos y amante famosa: El peor momento para Paula Chaves

"¿Y Paulita? Vos te vas a separar", disparó Moria Carán. "¿¡Cómo me voy a separar!?", retrucó la modelo , sorprendida. "Y, no sé, mirá que tengo un tercer ojo... Pero todo divino" , redobló la apuesta la On e. " No, estamos mejor que nunca", aseguró la mujer de Peter. "Bueno, entonces se los auguro, ’están mejor que nunca’", insistió la diva.