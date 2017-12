ESTO ES LO QUE GRITO MILAGRO SALA EN LA AUDIENCIA

ACUSO A FUNCIONARIOS DE MORALES DE PEDIRLE COIMAS

No a la reforma laboral. Peleen ustedes por sus derechos, los periodistas, tengan independencia, no se dejen llevar por Gerardo Morales, que no toda la vida va a estar gobernando. Peleen por sus derechos.

Tengan dignidad.

Hoy vengo a una sentencia, directamente.

Defiendan el país. Patria sí, colonia no.

Basta de matar a los hermanos mapuches. Defiendan las tierras.

A los periodistas jujeños, no dejen que Gerardo Morales los siga avasallando, que las pautas publicitarias se las guarde. Ustedes tengan independencia. Estamos viviendo en democracia, no se olviden. No entiendo por qué ustedes se dejan apretar tanto por Gerardo Morales.

Las elecciones acá en Jujuy fueron una payasada.

Patria sí, colonia no.

No a la reforma previsional. No a la reforma laboral.

Y espero que los periodistas pasen todo lo que acabo de decir y que no corten nada por orden de Gerardo Morales. A todos los que están acá los conozco de pibitos, que han peleado la calle, que se han roto el traste laburando para poder llegar a ser periodistas. Y que hoy venga el Chuli Jorge, Gerardo Morales… ¿saben quién es el que a mí me pedía coima? El Walter Morales. El Tucán Robles me pedía coima.

¿Quieren que hablemos de las causas? Yo quiero hablar de todas las causas pero con todos los periodistas en frente.

Es la primera vez que lo digo públicamente. ¿Por qué el Tucán Robles no está en la causa? Porque es él el que pedía coima. ¿Por qué el colorado Rizzotti tampoco está en la causa?, que es el que pedía retorno para la venta de las tierras. Se lo pedía a Luis Cosentini. Y Luis Cosentini nunca habló por temor a ir preso.

Hablemos de los funcionarios de Gerardo Morales, por qué no están presos.

Y a ustedes los periodistas los usan para que hablen mal de mí. Dos años hablando estupideces mías, dos años hablando a los jujeños que soy la peor basura de Jujuy, cuando acá hay peores basuras que se están llenando los bolsillos.

Hablemos de la megacausa. Hablemos de las empresas mineras. Hablemos de cómo corren a los pueblos originarios del norte. Hablemos del Ingenio La Esperanza, que está en manos de Rizzotti, que tiene prohibido tener cheques, está inhibido, y sin embargo cuál es la persona que hoy está dirigiendo el Ingenio La Esperanza en la cuestión económica. Hablemos del Ingenio Ledesma, cómo están despidiendo a los trabajadores.

Y vuelvo a insistir. Hablemos de cómo les están quitando los derechos a los jubilados.

Aumento salarial ya para todos los trabajadores jujeños y argentinos.

Y todos los periodistas que me conocen: yo nunca amenacé a nadie con unas supuestas bombas, como dicen. Ese no es mi léxico. Todos saben que putear, puteo. Todos saben que cuando me tuve que agarrara piñas, me agarré a piñas. Pero todos saben que nunca he amenazado con una supuesta bomba, como dicen. Eso es mentira.

Fijémonos dónde cayó esta causa, quiénes eran los primeros abogados. El Gastón Morales, que hoy es el que maneja los bonos verdes que maneja la provincia y ustedes, sus hijos y sus nietos se han endeudado con estos bonos verdes. Y que está manejando el hijo de Gerardo Morales, Gastón Morales, y Rivas.

Por qué no hablamos de dónde derivó esa causa también, al estudio de Gerardo Morales. Entonces qué me vienen a decir que la justicia de Jujuy tiene independencia, que la prensa de Jujuy tiene independencia.

