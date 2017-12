Facebook suma una función que avisa si alguien sube una foto tuya sin aviso

Este desarrollo, creado para que las personas puedan "gestionar su identidad en Facebook", está impulsado "por la misma tecnología que usamos para sugerirle amigos que podría querer etiquetar en sus fotos o vídeos", y le permitirá al usuario "encontrar fotos en la que no está etiquetado", señaló Joaquín Candela , director de Machine Learning de Facebook.

Con esta herramienta, Facebook les avisará a las personas si están en una foto y son parte de la audiencia de ese posteo, incluso si no han sido etiquetadas (siempre que tengan encendido el botón).

Con esta herramienta, Facebook les avisará a las personas si están en una foto y son parte de la audiencia de ese posteo, incluso si no han sido etiquetadas (siempre que tengan encendido el botón).

Al encender ese botón de reconocimiento facial se mostrarán todas las funciones asociadas a esta herramienta, tanto para el usuario como para sus amigos. Así, si el botón está apagado no sólo no se le ofrecerá a la persona el etiquetado automático, sino que tampoco se le avisará si están usando foto o no.