JUAN CARDOZO TRAILLOU ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL BLOQUE JUSTICIALISTA

El Bloque Justicialista de diputados provinciales designó ayer como presidente de la bancada a Juan Cardozo Traillou. Lo hizo en el marco de la sesión preparatoria donde juraron 22 de los 24 diputados electos el pasado 22 de octubre. Además, la Cámara ratificó como vicepresidente segundo de la Legislatura al diputado justicialista y presidente del PJ Jujuy Rubén Armando Rivarola. Como vicepresidente primero quedó el radical Carlos Amaya, quien fue confirmado por un año más por el pleno de su bancada.









Los electos diputados del PJ Rolando Ficoseco y Pedro Torres, intendentes de Perico y de Caimancito respectivamente, no estuvieron presentes en el encuentro legislativo por razones de salud. Luego de la revisión de los títulos y la aprobación de los mismos, tarea que estuvo a cargo de la Comisión de Asuntos Institucionales, los nuevos legisladores prestaron juramento de ley ante el presidente de la Cámara y vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim.









Previo a ello, el Bloque Justicialista, a través del diputado Alberto Matuk, le dio un tirón de orejas al oficialismo y no suscribió el despacho de la comisión que evaluó y aprobó los títulos de legisladores presentes aduciendo que la negativa del oficialismo de darle curso positivo a los títulos de los electos Ficoseco y Torres no tenía ningún sustento legal y no estaba reglado en el reglamento interno de la Legislatura.





No obstante ello, al momento de ponerse a consideración de la Cámara el despacho respectivo, la bancada justicialista no tuvo reparos en acompañarlo.





Tras la jura de rigor, donde las nuevas caras del PJ fueron Liliana Fellner y Pedro Belizán, los flamantes diputados repartieron su tiempo para saludar a familiares y amigos que habían presenciado la sesión preparatoria.





Ya con la efervescencia menguada, el nuevo jefe del bloque del PJ, Juan Cardozo Traillou, sostuvo que el justicialismo ejercerá el rol que le encomendara la ciudadanía en las últimas elecciones y recalcó que el objetivo no se aparta de lo que venía haciendo la bancada, es decir adoptar el rol de oposición responsable, criticando y no acompañando las cosas que no coincidan con la defensa de los trabajadores, la protección de los sectores más humildes y el avasallamiento de derechos esenciales para una vida más digna.





Sobre los recortes que se prevén dentro del pacto fiscal al que suscribió el gobierno provincial para reducir el gasto público, aseguró que el justicialismo analizará la situación y el lugar por dónde pasarán esos ajustes. Al mismo tiempo, aclaró que su bancada no acompañará iniciativa que apunten a la generación de más desocupación y todas aquellas políticas que reduzcan las posibilidades de desarrollo de la provincia.-

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.