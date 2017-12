La larga y tortuosa relación de Luciana Salazar y Martín Redrado

"Ella perdió varios bebés (con Martín Redrado) por un tema de salud y no quería decir nada hasta que no se concretara y pasaran los tres meses como esperan todas las madres. Desde que yo la conozco, lo único que quería era ser madre, hace quince años atrás. Encontró en esto la posibilidad de concretar su deseo. Hubo intentos de Redrado de ser padres, pero no prosperaron y Martín la acompañó en ese proceso hasta que llegó un punto en el que él no deseaba participar y ella siguió adelante", había revelado en una entrevista televisiva Marcelo Polino, amigo de Salazar y futuro padrino de Matilda.