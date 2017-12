Por sus diferencias políticas, Dady Brieva y Miguel Del Sel tuvieron un duro cruce al aire

Si ben ellos habían asegurado no querer opinar sobre temas políticos para evitar roces, lo cierto es que anoche, en el programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos hablar, las diferencias entre Miguel Del Sel y Dady Brieva salieron nuevamente a la luz. Las discrepancias entre los humoristas de Midachi nunca se ocultaron - Del Sel pertenece al PRO y fue embajador en Panama, mientras que Brieva adhirió a las políticas kirchneristas-, pero en el envío de Telefé se generó uno de los momentos más tensos protagonizados por los amigos y colegas.









Con la presencia de Estela de Carlotto en el programa, se abrió la puerta al debate sobre la gestión del presidente Mauricio Macri y, tras escuchar las opiniones vertidas por Del Sel, Brieva reaccionó con ofuscación. "Miguel contesta con frases de TN, no me parece una charla... no quisiera entrar en una charla así, me parece que es más profundo y nosotros quedamos que no hablamos de política porque se pudre todo y si se pudre todo, no vendo entradas y atento contra mi negocio". De manera inmediata, Del Sel le respondió que él tuvo cinco años de campaña recorriendo el país. "Necesitamos cuatro o cinco gobiernos buenos consecutivos con gente coherente, yo no sé si lo voy a ver", expresó, a lo que Brieva le retrucó que "eso es poesía".





Tras el momento de tensión, Andy decidió calmar las aguas: "El programa se llama Podemos hablar. Lo que más quiero es que digamos 'podemos discutir, no estar de acuerdo', pero lo podemos pasar bien", pero Brieva fue muy categórico posteriormente: "Yo creo que las diferencias hay que profundizarlas. No es 'comamos un asado y cantemos el himno'. Las diferencias no son poca cosa", enfatizó.





